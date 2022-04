Politologové: Nejlepším kandidátem SPOLU na prezidenta by byl Fiala

Kandidaturu na hlavu státu oznámila už celá řada známých i méně známých osobností. Průzkumy veřejného mínění prozatím favorizují generála a bývalého předsedu vojenského výboru NATO Petra Pavla a expremiéra Andreje Babiše (ANO), ten si však svou kandidaturu chce do září rozmýšlet.

Politolog Petr Sokol předpokládá, že SPOLU do boje vyšle nové jméno, nebude vybírat mezi těmi, kteří už kandidaturu na hlavu státu oznámili. Pomoci se tak od vládní koalice nejspíš nedočkají ani senátoři Pavel Fischer či Marek Hilšer.

„Koalice SPOLU může sáhnout po dvou typech kandidátů. Jeden typ je nestraník, ale u nich se v kampani často ukáže, že to politické řemeslo nezvládnou. To se stalo expremiérovi Janu Fischerovi, ukázalo se to i u pana Jiřího Drahoše. Mám tezi, že Češi chtějí prezidentem politika. SPOLU má výhodu, že má několik politiků, kteří by tu kampaň zvládli, a to je jak paní senátorka Miroslava Němcová, tak pan předseda Senátu Miloš Vystrčil,“ řekl Novinkám Sokol.

Časování je pro Fialu nešťastné

Nejlepším kandidátem by však podle Sokolova názoru byl stávající premiér Petr Fiala. „Dokázal by veřejnost oslovit. Je nejpopulárnější, lidé si ho nejvíc spojují s lídrovstvím. Volili by ho voliči od Pirátů až po pravé křídlo ODS. Ale časování voleb je pro to nešťastné. Aby premiér po roce kandidoval na prezidenta, to není něco, co se lehce udělá,“ dodal.

Stejně jako politolog Jan Bureš se domnívá, že vládní strany se budou snažit představit tak silného kandidáta, který bude mít šanci porazit ve druhém kole Babiše.

„Pokud se SPOLU rozhodne představit svého kandidáta až v září nebo říjnu, tak to musí být nějaký člověk, kterého veřejnost zná a zná i jeho politické názory. Musí to být populární politik. Úplně nejrozumnější by bylo kandidovat Petra Fialu. Je to zkušená politická osobnost, lídr, člověk, který se ve volbách osvědčil, drží si míru popularity, člověk, kterého každý zná, a vedle Babiše je to druhá nejsilnější osobnost v politice,“ myslí si Bureš.

Pro ODS by podle něj však nebyl problém na post premiéra najít jinou silnou osobnost.

Varianta je podpora Pavla či Fischera

Další variantou pro SPOLU podle Bureše je, že by se na podpoře dohodli s Petrem Pavlem. Vhodným společným kandidátem koalice by také mohl být senátor Fischer. „Je to zajímavé jméno, je teď hodně vidět. Jeho jméno by mohla zkousnout i Fialova ODS,“ myslí si Bureš.

Naopak Hilšer, který stejně jako Fischer hodlá kandidovat na Hrad podruhé po pěti letech, je podle Bureše „mimo“. „Je to člověk, který jednou za čas někam kandiduje, ale je naprosto bez zkušeností,“ poznamenal politolog.

Oba odborníci se shodují, že pro úspěch kandidáta je klíčový silný příběh a dobře vedená kampaň. „Pak se může stát to, co se stalo na Slovensku, že vyhrál pan Kiska a paní Čaputová. Neznal je před volbami skoro nikdo, a přesto se stali prezidenty,“ míní Sokol.

Na hledání kandidáta podle něj ještě není pozdě. „Kdyby dnes už byli nějací silní etablovaní kandidáti, kteří by vévodili politické soutěži, tak by to problém byl. Ale v takové situaci nejsme. Andrej Babiš řekl, že to oznámí až v září. Je proto logické, aby i ostatní politické síly počkaly na září,“ podotkl Sokol.

Termín prezidentských voleb vyhlásí předseda Senátu Miloš Vystrčil. Ten tak zatím neučinil. Předpokládá se, že proběhnou v lednu či únoru 2023. Volby jsou dvoukolové, do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, pokud žádný nezíská více než 50 procent už v kole prvním. Nový prezident by se měl ujmout funkce 8. března.

Celkově však dává větší šance stranickému kandidátovi. „Pokud bude kandidovat Andrej Babiš, tak celý antibabišovský svět bude volit toho, kdo bude ve druhém kole proti němu. Neutrálních lidí je poměrně málo,“ míní.

Ani Bureš si nemyslí, že by měla kampaň na Hrad brzy startovat. Společnost se totiž stejně prezidentskými volbami dosud nezabývá, řeší ekonomické problémy, válku na Ukrajině a příchod uprchlíků. Strany se zase soustředí víc na komunální a senátní volby, které je čekají na podzim.

„Vzhledem k tomu, že SPOLU je koalice, bude jejich kandidát velkým kompromisem. Musí to být člověk, který bude přijatelný pro drtivou většinu voličů ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Ale kandidát musí být přijatelný i pro Piráty a STAN, aby mohl ve druhém kole voleb vyhrát,“ uzavřel Bureš.

Kandidát by měl v ideálním případě dokázat přetáhnout i voliče druhého tábora, zřejmě Andreje Babiše, kterého ve volbě nejspíš podpoří současný prezident Miloš Zeman.

Kromě výše zmiňovaných chce na Hrad kandidovat například také advokátka Klára Long Slámová, podnikatel Karel Janeček, bývalá předsedkyně ERÚ Alena Vitásková, komik Miloš Knor nebo podnikatelé Jakub Olbert a Tomáš Březina.