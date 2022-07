Podpisy mají dva kandidáti na Hrad. Favorité počty tají

„Outsideři tak mohou vyslat signál, že na to mají a jejich kandidatura se blíží. Má to motivovat další občany, aby jim petici podepsali,“ vysvětluje politolog se specializací na volební kampaně Otto Eibl. Ti, kterým průzkumy přikládají aktuálně větší šance na úspěch, to mohou mít naopak.

„Teoreticky by se mohlo stát, že by se sběr mohl zastavit, protože by lidé mohli mít pocit, že to zvládnou i bez nich,“ dodává s tím, že někteří tak mohou zakrývat i to, že se sběr nedaří tak dobře, jak předpokládali.