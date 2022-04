Josef Středula - šéf ČMKOS zvažuje kandidaturu na prezidenta ve volbách 2023

O Středulovi se jako o možném kandidátovi na budoucího prezidenta spekuluje už delší dobu. Spekulace vzrostly poté, co současný prezident Miloš Zeman uvedl, že Středula by byl vhodný kandidát levice. V roce 2021 předák potvrdil, že kandidaturu zvažuje. Vše však podle něj závisí na podpoře a názorech lidí.

„Je to volba přímá. Takže se jedná o názor lidí. Myslím, že to (co si myslí) budou lidé dávat postupně najevo,“ uvedl s tím, že pokud by podporu cítil, jeho úvahy nad možnou kandidaturou by ještě zesílily.