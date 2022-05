Ivo Mareš, kandidát prezidentských voleb

Hlavním zaměřením v jeho kampani je chudoba a sociální problematika. „V Česku žije 250 tisíc dětí, které jsou ohrožené chudobou. Pětadvacet procent domácností si nemůže dovolit mimořádný výdaj ve výši deseti tisíc korun. Je to opravdu Česko, ve kterém chceme žít? Proto mám dvě hlavní priority. Zastavit propad České republiky do chudoby a nastartovat léčbu impotentního státu, který naprosto selhává v podpoře nejohroženějších skupin občanů,“ říká s tím, že zavírat oči před chudobou je velmi nebezpečné.

Přímo volený prezident má podle Mareše velký vliv na to, co je pro vládu a parlament prioritou. Sám se již několik let potkává právě s lidmi, na které chudoba a další životní krize dopadají.

„Příliš často vidím jejich zklamání a frustraci, protože mají oprávněný pocit, že na nich nikomu nezáleží, že nemají šanci cokoliv změnit. Naši politici často mluví o tom, jak rozpočet a ekonomika trpí. O lidech pak mluví, jako by to byly věci. Naše ekonomika ale nemusí ráno do práce, odpoledne do školky pro děti a k tomu se ještě postarat o nemocnou mámu.“