Piráti chtějí sto zastupitelů, Starostové spokojeni ve středních Čechách

Premiér Andrej Babiš (ANO) by si přál, aby strana obhájila své vítězství z roku 2016. Tehdy vyhrála v 9 z 13 krajů a obsadila 176 mandátů. Podle průběžných výsledků to zatím vypadá, že se straně přání splní. Ztratí ale Středočecký kraj a v dalších nejspíš i přes prvenství skončí v opozici.

ANO ztrácí, komunisté ani lidovci by se do Sněmovny nedostali Poslanecké volby

SPD by zase považovalo za úspěch, kdyby ve volbách uspělo ve všech třinácti krajích. ČTK to dnes po uzavření volebních místností řekl místopředseda hnutí Radim Fiala. Strana uspěje ve více než polovině. Fiala dodal, že u senátních voleb, do kterých hnutí nasadilo 26 kandidátů, bude za úspěch považovat jakýkoliv postup do druhého kola.