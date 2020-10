KSČM neobstála, dáme funkce k dispozici, říká Filip

Před volbami jste říkal, že chcete obhájit posty v krajských zastupitelstvech, zbylo vám jich 13 ve čtyřech krajích. Chtěli jste křeslo v Senátu, nemáte žádné. Navíc jste přišli o podporu více než poloviny voličů proti minulým volbám. To vypadá na debakl. Hodnotíte to tak?

Je evidentní, že jsme v této zkoušce neobstáli. Mrzí mě to. Je mi líto, že naši kandidáti se nedostali do zastupitelstev v devíti krajích, a přitom odváděli poctivou práci. Je vidět, že budeme muset změnit strategii jak při přípravě kandidátních listin, tak programu i jeho prezentaci. Děláme hlubokou analýzu. Připravujeme sjezd, který je odložený na 28. listopadu, aby tam byl dán prostor delegátům k personálním a programovým změnám.

Budete obhajovat předsednictví?

To sdělím až delegátům sjezdu. Nebudu to nikomu vzkazovat přes média.

A vy sám chcete dál vést stranu i po tolika volbách, které pro KSČM nedopadly?

No comment.

Je pro vás výsledek varovným signálem před sněmovními volbami?

Ano. Určitě to bude mít dopad i do personálního obsazení. Musíme připravit volené funkcionáře na to, že bychom měli dát funkce k dispozici výkonnému i ústřednímu výboru. Je to logický krok. Ale sedm týdnů před sjezdem nikdo nemůže utíkat. Musíme zabezpečit chod strany a přípravu sjezdu.

V čem udělala KSČM podle vás největší chybu?

Je to hlavně malá schopnost prezentovat naši práci. Protože není pravda, že by KSČM nic pro lidi neudělala. Bez KSČM by nebylo zvyšování mezd, důchodů, nejednalo by se o ochraně surovin či vod. Ani o převzetí vodních zdrojů státem, jak je to projektově připraveno.

Bez KSČM by se nezměnila úhradová vyhláška pro zdravotní pojišťovny, aby měly o 11 miliard víc. Nebylo by ani řešení rozpočtu v době krize, protože nikdo nebyl ochoten převzít odpovědnost. Vedly se populistické řeči, kolik komu dáme, ale pak nebyla ochota hlasovat pro rozpočet. To je farizejství nejvyššího řádu. Mrzí mě, že to lidé tak nevnímají.

Proč to nevnímají?

Protože je ovládá strach, který se šíří kolem pandemie, bojí se, jestli si udrží práci. Ale oni zatím nevědí, co se bude dál dít. Mají obavu z budoucnosti a nevědí, jestli řešení je v rukou politických stran.

Přišli jste o víc než 130 tisíc voličů.

Přišli jiní voliči, než chodili běžně. My sice máme své voliče, ale někteří měli strach k těm volbám vůbec jít a šlo o starší voliče, kterých máme hodně.

Před každými volbami se politici zaklínají: o koalicích až po volbách. Letos to bylo jinak. Nepodcenili jste to? Nedomlouvali jste se s levicovými stranami, že byste spojili síly?