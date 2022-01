V Praze to před komunálními volbami zase jiskří

„Pan kolega Polčák se snaží vytvářet zmatky. Jednáme v koalici Spolu, první jednání proběhla před Vánocemi,“ sdělil Právu předseda pražské ODS, poslanec Marek Benda. Připustil, že ví, že TOP 09 ještě jedná se STAN. „O dalším postupu budeme v koalici jednat v neděli. To je všechno, co zatím k tomu můžu říct,“ uvedl Benda.

Všechna jednání podle zdrojů z ODS směřují k tomu, že koalice Spolu půjde do pražských komunálních voleb společně. „Nic podepsaného není, ale probíhají jednání pražských předsedů a zatím nenasvědčuje nic tomu, že by to mělo být jinak, i když někteří členové TOP 09 by si možná přáli jiný scénář,“ řekl Právu zdroj z pražské ODS, který si nepřál být jmenován.