Začal druhý den finále senátních voleb

Volební místnosti budou otevřeny do 14:00. Pak volební komisaři začnou hlasy sčítat a posílat ke zveřejnění Českému statistickému úřadu. Podle zkušeností z minulých voleb by mohly být výsledky známy kolem 17:00.

Výsledky senátních voleb přehledně: Kdo jde do druhého kola Volby do Senátu

Mezi letošními finalisty jsou i tři poslanci, za které by v případě zvolení mezi senátory do Sněmovny nastoupili náhradníci. V případě Miroslavy Němcové (ODS) by to měl být jihlavský radní Jaroslav Vymazal vzhledem k tomu, že Jan Tecl se náhradnictví vzdal už po svém zvolením senátorem před dvěma lety.