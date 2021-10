Zeman musel mít vyřízený voličský průkaz už dřív

Žádost o voličský průkaz lze podat v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 1. října 2021 na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče. Může také požádat osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin - volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.