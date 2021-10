Slevy na jízdném: Část stran je chce zachovat, některé zvažují změny

„Pro tyto skupiny občanů by bylo snížení či zrušení této slevy mnohdy zásadním zásahem do jejich měsíčního rozpočtu a určitě by zhoršilo kvalitu jejich životů,“ uvedla poslankyně Lucie Šafránková. „Za velmi neblahé považujeme i rušení tzv. krajských slev na jízdné pro žáky, studenty a seniory, k čemuž nedávno došlo například ve Středočeském kraji,“ dodala.

Slevy by nechala neměnné podle své mluvčí Karolíny Skrčené i Přísaha. Komunisté by usilovali o dopravu zdarma pro děti a mládež do 15 let a seniory nad 65 let. „U studentů vysokých škol do 26 let a učňovské mládeže jsem pro jízdné, a to zcela symbolické, dosahující maximálně 25 procent ceny běžného tarifu,“ sdělil Právu místopředseda strany Petr Šimůnek.