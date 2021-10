Piráti jsou v kleštích. Pomůže jim účast ve vládě i „trafiky“, míní politologové

„Smlouva se STAN říká, že poměr vládních míst má být 2,25 ku jedné ve prospěch Pirátů, což je vzhledem k výsledku obtížně vyjednatelné. Smlouva taková je a smlouvy se mají držet, ale řekli jsme si, že budeme přiměřeně ambiciózní a rádi bychom měli rovné zastoupení a předpokládáme, že to Starostové budou respektovat,“ uvedl ve čtvrtek na Facebooku exposlanec Mikuláš Ferjenčík.

Starostové by bez voličů Pirátů svých 33 poslanců neměli. Proto se rozhodli vystupovat jako koalice. Otázka je, jak na to budou hledět voliči. Josef Mlejnek, politolog

Na první pohled se to zdá jako nepoměr. Piráti budou mít ve Sněmovně pouhé čtyři poslance, Starostové 33, a přesto chtějí Piráti také tři ministerstva. Podle politologů je to však v pořádku. Voliči sice kroužkovali na koaliční kandidátce PirSTAN raději kandidáty STAN, hlas však dávali i programu, který se za nimi skrývá. A ten patří stejným dílem Pirátům jako Starostům.

STAN by bez Pirátů 33 křesel neměl

„Voliči Pirátů dovedli celou koalici do Parlamentu. Voliči Pirátů jen kroužkovali méně,“ míní politolog Josef Mlejnek. „Starostové by bez voličů Pirátů svých 33 poslanců neměli. Proto se rozhodli vystupovat jako koalice. Otázka je, jak na to budou hledět voliči. Samozřejmě, že to může vyvolat rozpaky. Jakékoliv řešení té situace Pirátů je špatné. Proti každému jsou argumenty,“ míní Mlejnek.

Podobná situace se v roce 2006 nevyplatila Straně zelených. Měla 6 poslanců a čtyři posty ve vládě. S účastí v ní část straníků nesouhlasila, což partaj nakonec rozložilo. Do Sněmovny se už od té doby nedostala.

Politolog Jan Bureš se domnívá, že zájem na účasti Pirátů ve vládě má i koalice Spolu. „Vláda bude muset přijímat tvrdá ekonomická opatření. Bude si potřebovat udržet širokou podporu veřejnosti. Když část podpory ztratí, tak to pro ni nebude dobré. A ztratila by pirátské voliče, pokud by Piráti do vlády nešli,“ řekl Novinkám.

Bureš chápe i nároky Pirátů na tři posty ve vládě. „Jen s takovým počtem budou mít ve vládě nějaký vliv. Samozřejmě, že můžeme říci, že to neodpovídá volebnímu výsledku. Ale volební výsledek pro STAN byl do značné míry založený na důvěře v program, který psali i Piráti. Takže je logické, že mají Piráti zájem svůj program prosazovat. Proto potřebují být ve vládě vidět,“ dodal Bureš.

Jediná možnost, jak mohou Starostové Pirátům kompenzovat úbytek 18 poslanců, je podle Mlejnka to, když si ministři STAN vezmou pirátské exposlance k sobě na ministerstva na posty náměstků a poradců. „Nebo v rámci státní správy dostanou místa v institucích navázaných na vládu,“ poznamenal.

Voličům se „místa pro Piráty“ mohou příčit

„Plusem tohoto řešení je, že Piráti dostanou kompenzaci a že určitě někteří Piráti mohou na těch úřadech odvést dobrou práci. Ale mínus je, že to na voliče působí špatně, že Piráti dostávají trafiky. Že je jim kompenzováno, že je voliči nekroužkovali. Že je tím vůle voličů zpochybněná,“ dodal Mlejnek.

Podle Bureše jsou místa pro pirátské politiky podstatné i pro vývoj strany. A to proto, aby jim tito lidé neutekli do jiného oboru. „Stává se, že když se nějací úředníci ukážou jako schopní lidé, schopní rétoři, tak se z nich mohou v budoucnosti vylíhnout politici,“ podotkl.

Kmenové voliče Pirátů může však rozdávání „trafik“ podle Mlejnka odradit. „To je free kultura. Tyhle partajnické záležitosti jim spíš vadí, je proti jejich přesvědčení. V pirátském světě se neusiluje o fleky, věci se řeší na fóru atd.. Může je to naštvat, nějací voliči jim mohou odpadnout,“ uvedl Mlejnek.

V diskuzi mezi podporovateli a členy Pirátů na internetu padají i nápady, že by se někteří poslanci zvolení za STAN mohli vzdát mandátů a pustit je Pirátům. „To by byl podvod na voličích, co kroužkovali,“ komentoval to Mlejnek.

Konstrukce, že by se předseda Ivan Bartoš a místopředsedkyně Olga Richterová vzdali po vstupu do vlády svých poslaneckých mandátů, domluvili se s náhradníky za STAN, aby se nároků na post ve Sněmovně také vzdali a uvolnili místo pro Piráty, kteří jsou za nimi na kandidátce, vnímá Mlejnek jako neproveditelnou.