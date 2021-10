Jurečka: V komunálních volbách se spojení SPOLU spíš nezopakuje

Jste budoucí vicepremiér a ministr zemědělství, jak bylo v sobotu naznačeno ve volebním štábu?

Tak bych to vůbec nebral. Samozřejmě tam byly pozitivní emoce a velké nadšení. Ale opravdu jsme v situaci, kdy neřešíme otázku rozdělení ani personální obsazení resortů. Potřebujeme vyřešit rozvinutí jednání o programu a ustavení Sněmovny. To jsou dvě základní věci, které čekají.

Kdy myslíte, že by mohla nová vláda vzniknout s ohledem na situaci na Hradě?

Samozřejmě bude záležet, jak se vyvine situace kolem pana prezidenta (Miloše Zemana). Snažím se být optimista v tom, že by vláda mohla vzniknout do Vánoc.

KDU-ČSL si v letošních volbách polepšila z dosavadních 10 na 23 poslaneckých křesel. Nedosáhli jste ale dík souhře okolností – spojení středopravicových sil, kroužkování a propadu menších stran – skleněného stropu?

V minulosti jsme měli 22 poslanců a teď jsme to malinko překonali. Výsledek beru s velkým respektem. Uvědomuji si, že tři strany dokázaly své kluby posílit právě díky přidané hodnotě koalice. Součet našich běžných preferencí je nižší než současný volební výsledek. Leží před námi velký kus práce, abychom dokázali důvěru udržet a výsledek další roky případně obhájit.

Vzniklo by podle vás spojení SPOLU bez apelu, který vycházel z demonstrací Milionu chvilek na Letné? Nezapomněli jste v sobotu poděkovat v projevech chvilkařům?

S představiteli Milionu chvilek jsem komunikoval v smskách a děkoval jsem jim i za jejich aktivitu, která určitě pomohla větší volební účasti.

O možnosti koaliční spolupráce před volbami jsme ale mluvili dříve, než jsme tomu byli tak silně vybízeni na náměstí. Nebylo to tak, až nám to řekne „Letná“. Interní debaty mezi předsedy stran se o tom vedly poslední dva roky.

SPOLU s PirSTANem jste získali 2,3 milionu hlasů, oproti tomu ANO, SPD, ČSSD, KSČM, Přísaha či Volný blok v součtu obdržely téměř 2,7 milionů, ale do Sněmovny se dostaly pouze první dva subjekty a přibližně 750 tisíc hlasů propadlo...

Určitě chci ujistit, že my jako lidovci, kteří klademe velký důraz na rodinu a sociální politiku, chceme řešit problémy, které tady jsou – rozdíly mezi městy a venkovem či dlouhodobě znevýhodněnými oblastmi především bývalých Sudet.

Rozhodně nechceme, aby tady nastala nějaká doba asociální politiky. Budeme dbát na to, abychom tu byli pro ty, kteří jsou ve složité životní situaci - matky samoživitelky, rodiny, senioři či ti, kteří bydlí ve vyloučené oblasti - a hledali pro ně dobrou budoucnost.

Neobáváte se, že se jejich hlas výrazně radikalizuje v následujících volbách?

(odmlčí se) Opravdu cítím velkou odpovědnost, abychom na tyto lidi nezapomněli.

Koalice SPOLU s Piráty a STAN získaly v letošních volbách většinu 108 mandátů. Většinu ve Sněmovně byste měli i bez čtyř mandátů Pirátů. Záleží vám na tom, aby byli součástí vlády?

Řekli jsme, že pro nás je partner k jednání koalice PirSTAN. Bereme je takto a pozici po volbách si musí vydiskutovat uvnitř. To necháme na nich. Budeme jednat, jak s Piráty, tak se STAN, protože jsou pro nás součástí jedné koalice.

Jako lidovci se v hodnotových otázkách s Piráty často rozcházíte. Třeba v náhledu na stejnopohlavní sňatky. Nebylo by podle vás vládnutí bez nich jednodušší?

Platí to, co jsme v sobotu večer oznamovali hned po volbách a podepsali jsme to, a sice, že těchto pět stran má vůli vytvořit koaliční většinovou vládu. To držíme a budeme takto s nimi jednat.

Nebylo by to jednodušší?

Nebudu rozvíjet, zda by to bylo jednodušší či nikoli. V koalici (PirSTAN) jsou vzájemně dohodnutí, že pokračují společně po volbách. A zkrátka mi přijde férové to respektovat. Věděli jsme to před volbami. Jsme si vědomi toho, že ne ve všech programových oblastech jsme za jedno. Budeme muset hledat kompromis a já věřím, že najdeme.

Na pirátském fóru už se začínají objevovat hlasy, že Piráty teď nikdo nepotřebuje, že by měli jít do opozice. Nemůže to komplikovat situaci?

To si musí vyříkat vedení stran v rámci koalice.

Podle sobotního memoranda bude SPOLU vyjednávat tedy pouze s PirSTAN. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš dříve říkal, že pokud ho prezident Miloš Zeman pověří, chce jednat s koalicí SPOLU. Můžete vyloučit, že neusednete ani ke společnému stolu?

Říkali jsme to jasně celý rok před volbami. A co platí před volbami, platí i po volbách. Opravdu nechceme s Andrejem Babišem a hnutím ANO jednat o nějaké formě vládní spolupráce.

Podle New York Times mohou výsledky voleb do Sněmovny v ČR mohou naznačovat, že populismus ve střední Evropě je na ústupu. Pod to byste se podepsal?

Tak když se podíváme na výsledek voleb, tak jednoznačně ano.

Šlo tedy v letošních volbách zejména o referendum o Andreji Babišovi?

Myslím, že ne. Nebylo to primárně o Andreji Babišovi, ale byla to otázka způsobu politiky. Mnoho lidí říkalo, že jim vadí chaos, jak neřeší příčiny problémů, tempo zadlužování. Takže to nebylo jenom o jeho osobě, ale o stylu a tom, co ta politika přinášela pro tuto zemi.

Co podle vás rozhodlo letošní volby?

Že toho měli lidi opravdu dost a chtěli změnu. A to není jenom o tom, že Andrej Babiš získal o něco méně než my, ale že sociální demokraté a komunisté, kteří s ním doposud vládli, tak všichni dostali výrazně méně. A stejně tak Tomio Okamura s SPD. Od lidí to byl jasný vzkaz, že takovou politiku nechtějí.

Pokud jde o samotné spojení lidovců s ODS a TOP 09, mělo by podle vás pokračovat i v nadcházejících komunálních volbách v říjnu 2022?

Na úrovni malých a středních obcí budou více zachovány tradiční postupy, kdy především KDU-ČSL kandiduje sama. Ale řekněme, že na úrovni okresních a krajských měst je to k aktuální debatě. Určitě v tom ale necháme svobodu rozhodování na jednotlivých organizacích. Nediktujeme to z centra.

Kde jsme připraveni více spolupracovat, jsou příští senátní volby. To je horizont, o kterém můžeme mluvit. Spolupráce se ukázala, že je nejenom možná, ale i efektivní.