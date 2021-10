Jaké má Babiš možnosti, když dostane pověření od Zemana

Zeman už dříve prohlásil, že sestavením vlády pověří šéfa nejsilnější strany, nikoliv koalice, čímž dal dopředu najevo, že počítá s Babišem.

Pokud by ale nešlo jen o zdržovací taktiku a Babiš by opravdu hledal potenciálního koaličního partnera, měl by to velmi obtížné.

Koalice SPOLU a PirSTAN už avizovaly povolební spolupráci, ve Sněmovně disponují většinou 108 hlasů. Navíc daly najevo, že o vládě s nikým jiným vyjednávat nebudou.

S hnutím SPD, které se také do Sněmovny dostalo, dá ANO dohromady pouze 92 zákonodárců. Taková vládní koalice by nezískala důvěru Poslanecké sněmovny. Vládnout by nicméně mohla, dokud prezident nejmenuje jiného premiéra.

Babišova jediná šance? Rozlomit koalice

Babiš by hypoteticky mohl jednat o vládě s jednotlivými zástupci koalic, pokud by se mu podařilo nějak narušit jejich deklarovanou povolební jednotu, případně pokud by se koaliční strany rozhádaly mezi sebou samy.

Se 72 poslanci ANO by Babiš získal většinu ve Sněmovně například s ODS, která má 34 mandátů, nebo s hnutím STAN, jež disponuje 33 křesly.

Obě uskupení už spolupráci s ANO odmítla, Babiš ale i přesto krátce po sečtení výsledků uvedl, že chce o spolupráci jednat právě s koalicí SPOLU.

Dosavadní vládu ANO tvořilo s ČSSD, která se tentokrát do Sněmovny nedostala.