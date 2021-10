Prezident Zeman Fialu přijme, až nebude ležet na JIP

Předseda občanských demokratů a lídr koalice Spolu Petr Fiala požádal kancléře prezidenta Vratislava Mynáře o schůzku s hlavou státu. Má se uskutečnit, až bude hospitalizovaný Miloš Zeman mimo jednotku intenzivní péče. Fiala to řekl po jednání s koalicí PirSTAN. Současně také uvedl, že se obě uskupení společně domluvila na tom, že by do 8. listopadu měla být podepsaná koaliční smlouva.