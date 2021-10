Babiš se nevzdává. Osloví koalici SPOLU

„Myslím, že náš výsledek je skvělý. Sami jsme jej nečekali. Ještě v červnu jsme měli 22 procent. Je zázrak, že jsme vůbec dosáhli takového výsledku. Je pravda, že jsme nepočítali s tím, že prohrajeme,” zhodnotil výsledek voleb šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Současně pogratuloval k vítězství koalici SPOLU, a jmenovitě předsedovi ODS Petru Fialovi, který byl kandidátem koalice na premiéra.

„Proti nám stálo pět stran. Měly jediný program, odstranit Babiše, a na to se vlastně soustředily. My jsme museli celý čas voleb připravovat rozpočet, měli jsme pandemii. To není ale výmluva,” uvedl Babiš.

„SPOLU vyhrálo na počet hlasů, panu předsedovi vyšel riskantní projekt, který pokud by neudělal, tak Topka by byla na hraně. Udělali to dobře, myslím, že oni sami byli překvapeni. Ale takový je život a my to akceptujeme,” prohlásil Babiš.

Kromě toho neúspěch hnutí ANO vyčetl také médiím, která podle něj napomáhala jeho oponentům. „Vy jako novináři jste jim radili. Byla to špinavá, odporná kampaň. Plno lidí jste přesvědčili, plno lidí mě nenávidí,” obořil se na přítomné novináře.

Současně své voliče ujistil, že hnutí ANO není „produkt na jedno použití”. Do komunálních voleb, které se konají příští rok, chce zanalyzovat a zamyslet se, proč ANO nebylo úspěšné v některých krajích.

Nynější prohru hnutí svalil na pražské výsledky, kde ANO ztratilo na první místo přibližně 136 tisíc hlasů. „Prohráli jsme kvůli Praze, Praha nás porazila jako vždycky, protože Babiše nesnáší,” podotknul.

Ačkoliv ANO nevyhrálo, tak lze očekávat, že bude vyjednávat o vládě. Prezident Miloš Zeman totiž před časem avizoval, že pověří sestavením vlády šéfa nejsilnější strany, nikoliv koalice. Ty Zeman považuje za podvod na voliče.

„Pokud mě pan prezident pověří, tak budu vyjednávat a oslovím koalici SPOLU,” předestřel Babiš. Co by mohl nabídnout koalici, která dlouhodobě spolupráci s ním odmítá, nechtěl uvést.

Babiš navštíví prezidenta na zámku v Lánech v neděli, podle jeho slov však jde o dlouhodobě plánovanou schůzku. Otázka povolebního vyjednávání přijde prý na stůl ve středu „Jak mi sdělil Hrad, tak rozhovory začnou až ve středu,” osvětlil premiér.

Informaci, že mu koalice SPOLU nabízí případně post předsedy Sněmovny, se vysmál.