Babiš: Můžeme skončit v opozici, ale doufám, že vyhrajeme

8. a 9. října se v České republice konají volby do Poslanecké sněmovny. Poslední předvolební průzkumy vám přisuzují vítězství. Pokud byste skládali vládu, tak potřebnou většinu hlasů 101 hlasů mít nebudete, budete tedy muset jít s někým do koalice. Koho byste si představoval jako koaličního partnera?

Ještě bych nepředbíhal. Můžeme samozřejmě vyhrát a doufám, že vyhrajeme, ale může se nám stát to co v krajských volbách. To znamená, že pokud tady ty antiBabiš velké koalice, které jsou podvodem na voličích, protože neměly odvahu se s námi střetnout samostatně, získají většinu, tak samozřejmě můžeme skončit v opozici. Proto potřebujeme, aby si to lidé uvědomili a zkrátka nám dali co nejvíc hlasů.

To by mohla být ale až nějaká třeba třetí možnost, protože prezident Miloš Zeman říkal, že sestavením vlády pověří předsedu vítězné strany.

Jasně, ale my jsme ještě nevyhráli.

Bavme se hypoteticky. Pokud byste jako šéf vítězné strany měl skládat vládu, kdo pro vás připadá v úvahu?

Já bych to nechtěl ani komentovat. Hnutí jsem založil jako protikorupční. Máme tady koalici Spolu, co má dlouhou korupční historii, hlavně TOP 09, jejich zakladatel, a ODS. To je jedna parta, ale i STAN byl u toho, protože STAN podporoval na začátku pana Kalouska (Miroslav Kalousek, někdejší šéf TOP 09 – pozn. red.). Oni jsou tam, kde je potřeba. Teď se zhlédli v Pirátech. A to největší ohrožení naší země jsou Piráti.

Tím vylučujete jakoukoliv spolupráci s Piráty, ale tedy ani jedna z koalic nepřipadá podle vás v úvahu?

To neříkám, já říkám, že kdo volí Spolu, volí Piráty, protože pan Fiala (šéf ODS Petr Fiala – pozn. red.) se vyjádřil, že s námi v žádném případě.

Mají problém konkrétně s vámi. Kdyby to bylo potřeba, jste ochotný se nějak upozadit a přenechat funkci premiéra někomu jinému?

Pane redaktore, počkejme si do voleb a potom uvidím.

Domníváte se, že máte nějaký velký manévrovací prostor pro případné skládání koalice, když obě uskupení vylučují spolupráci s hnutím ANO a další strany si kladou poměrně tvrdé podmínky? Vidíte někoho, s kým byste se dokázal domluvit?

No tak to je právě ten důvod, aby i ti občané, kteří mě nesnášejí, aby si to ti lidi uvědomili. No fajn, tak ten Babiš tohle, ale když budou myslet na malé děti, na rodinu, na naši zemi, tak přece jenom dokázal věci, které tady nebyly. My máme konkrétní výsledky, já jsem i psal dopis všem, kde jsme jasně řekli, co jsme všechno dělali.

Nepodpoříme referendum o vystoupení z Evropské unie. Je důležité, že jsme v EU. Andrej Babiš, premiér

Váš dopis a to, co jste tady udělali během nějakého volebního období, je jedna věc. To, kdo je s vámi ochotný spolupracovat a jaký máte koaliční potenciál, je věc druhá.

Jasně, proto říkám, že to vypadá všichni proti Babišovi.

Spekuluje se o tom, že byste po volbách mohli spolupracovat s hnutím SPD. Ale jedna z hlavních podmínek pro hnutí SPD je referendum o vystoupení z EU a z NATO. Vy jste tvrdil, že to není na stole, Můžete explicitně vyloučit spolupráci s hnutím Tomia Okamury?

Tahle debata proběhla po volbách v roce 2017 a nespolupracovali jsme.

Nezměnil jste názor?

Ne, určitě ně. Nepodpoříme referendum o vystoupení z Evropské unie. Podívejte se na Velkou Británii, co se tam děje, nemají ani jídlo, nemají řidiče, jsou zavřené čerpací stanice, nejsou léky. To je katastrofa. Nemluvě o jejich multikulturním modelu.

My chceme měnit Evropskou unii v náš prospěch, všech Evropanů, ale samozřejmě hlavně ve prospěch ČR. Takže my pro žádné referendum nejsme, myslíme si, že je důležité, že jsme v Evropské unii, máme tam 87 procent exportu. Jsme v Schengenu, to je pro nás důležité. Na druhou stranu ale kritizujeme byrokracii.

V kampani se velmi výrazně vymezujete vůči Pirátům. Máte pocit, že jsou stále nějakým vaším největším úhlavním nepřítelem, konkurentem?

Všichni jsou konkurenti, všichni jsou proti Babišovi. Okamura taky říká, že Babiš je špatně.

Oni všichni jsou na střídačce, Spolu a PirátoStan. Oni jsou Spolu a znovu opakuji, volit Spolu je volit Piráty. Lidi ani nevědí, koho mají volit. Topka chce euro a migranty, ODS nechce migranty a euro, tak co to je za uskupení. Jurečka jednou je pro křesťanské hodnoty a říká, že bude proti manželství homosexuálů, pak změní názor. Proč to všechno dělají? Protože chtějí jenom ta koryta.

Vaše hnutí opustila řada lidí, kteří tam byli od začátku. Místo toho se na kandidátky vrátili někteří lidé, kteří třeba své voliče zklamali, můžeme jmenovat například bývalou středočeskou hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou, která kandiduje ve Středočeském kraji. Proč? Máte nějakou personální krizi, nebo proč dáváte na kandidátky lidi, kteří nedostali mandát od voličů?

To je správná otázka. Já jsem vždycky paní Jermanové říkal, aby nekandidovala na hejtmanku. Ona si nedala říct, ona samozřejmě pracovala, ale ty věci, které tam dělala, to papalášství je špatně. Já jsem to kritizoval, krajská organizace ji tam dala, tak uvidíme...

Předsednictvo má ale přece právo změnit rozložení kandidátek, proč jste to neudělali?

To je pravda, ale diskutovalo se ve výborech a zkrátka došlo se k tomu závěru, že není lídryně.

Je na volitelné pozici.

Ano, tak ale samozřejmě pokud voliči budou mít pocit, že je to špatně, tak ji můžou vykroužkovat.

Máte tedy nějakou personální krizi?

Já nemám personální krizi, protože já vždycky říkám, že my jsme hnutí, takže personální potenciál, když to přeženu, tak jsou statisíce.

Když je tedy takový potenciál, proč se protočili ministři zdravotnictví a vrátil se tam po několika měsících ten původní, Adam Vojtěch?

Stávající ministr v září zkrátka dospěl k názoru, že je unavený, že už nechce být v politice, a řekl, že chce skončit. Tak jsem tam dal pana Prymulu, který udělal fatální chybu, že šel na Vyšehrad.

Politalk - Andrej Babiš Foto: Jan Daněk, Novinky

Ve chvíli, kdy vznikl problém s panem Arenbergerem, tak jsem pana ministra poprosil, aby se vrátil a pomohl mi s tím. Je to nejlepší ministr zdravotnictví od revoluce.

Před pár dny jste v předvolební debatě lídrů na CNN Prima News řekl, že vaše vláda nemá žádné korupční skandály. Když se tak podívám, vaše hnutí, které je ve vládě, jich pár má.

Mluvil jsem o vládě, ale ani to hnutí. Není nic na stole.

Minimálně před soudem je brněnská korupční kauza Stoka.

A kdo tam je před soudem z našich, nikdo.

Už to není váš člen, brněnská buňka byla rozpuštěna. Pan Švachula (Jiří Švachula, bývalý radní městské části Brno-střed, tehdy člen ANO – pozn. red.).

To je samozřejmě chyba naší krajské organizace, která když my jsme uspěli 2013, tak tito odeesáci, kteří tam dělali kšefty, tak je nechali nalézt k nám. My jsme se jich zbavili.

Nyní se řeší spor Česka s Polskem ohledně hnědouhelného dolu Turów u českých hranic. Evropský soud nařídil Polsku, aby těžbu zastavilo, protože podle ČR to ohrožuje zdroje pitné vody v našich příhraničních obcích. Polsko to odmítlo, bude platit pokutu. Spekuluje se, že i kvůli tomu polský premiér Mateusz Morawiecki nedorazil na summit do Budapešti, aby se vámi nesetkal. V pátek proběhlo jednání zemí na expertní úrovni, jak dopadlo?

Neznám detaily, intenzivně se jedná, ale podle mých informací to jde správným směrem.

Že Polsko zastaví těžbu v dole?

Ne, to není o zastavení. To je o závazku postavit podzemní zeď, aby našim lidem neunikala k nim voda. Není to o tom, že my chceme zastavit těžbu, my chceme ochránit životní prostředí našich lidí a bohužel pět let se nic nedělo. Tak teď ta jednání probíhají, a myslím, že dobře.

Moc se mi nechce věřit, že by tento bilaterální spor, který si myslím, že se vyřeší, nějak ohrozil spolupráci Visegrádské čtyřky.

Neobáváte se tedy toho, že by Polsko mohlo zmrazit své členství ve V4, jak zaznělo v některých polských médiích?

Dohoda je, myslím, na dobré cestě. Myslím si, že zkrátka polská strana pochopila, že my tady bojujeme za naše lidi, my bojujeme za to, aby měli vodu, aby neměli hluk, aby jim nikdo nesvítil do oken, když se těží. To jsou logické požadavky a myslím, že by Poláci udělali úplně to stejné pro své lidi.

Piráti měli radost. Ferjenčík sám řekl, že když bylo špatně v rámci covidu pro lidi, tak oni měli vysoké preference Andrej Babiš, premiér

Do doby, než Polsko vyjde vstříc požadavkům, plánujete nějaké sankce, restrikce?

Je rozhodnutí soudu.

Které ale zatím Polsko úplně nerespektuje.

Musí to respektovat. Znovu opakuji, že jsem optimista, že to dopadne dobře, že tam bude dohoda, která bude respektovat ochranu životního prostředí našich lidí.

Ze strany opozice často rezonuje a je vám vyčítáno to, že můžete za 30 tisíc zemřelých na covid. Dává vám to za vinu i část společnosti, malují na zem kříže. Váš někdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula řekl, že 15 tisíc lidí zemřít nemuselo. Přijímáte nějakou vinu, cítíte nějakou osobní zodpovědnost za zemřelé?

Opozice dělala všechno proti tomu a Piráti měli radost, když bohužel tady asi lidé zemřeli. Vždyť Ferjenčík (Mikuláš Ferjenčík, poslanec Pirátů – pozn. red.) sám řekl, že když bylo špatně v rámci covidu pro lidi, tak oni měli vysoké preference. Jejich stínový ministr zdravotnictví Dostál (Ondřej Dostál, právník, pirátský expert na zdravotnictví – pozn. red.), který odmítá říci, jestli se bude očkovat, řekl 8. října 2020, že žádný lockdown, že je potřeba všechno nechat a neočkovat.

A 11. února 2021 nám opozice neprodloužila nouzový stav. Oni dělali všechno pro to, aby bylo hůř, abychom covid nezvládali. To byl, kromě antibabišovské rétoriky, jejich zájem. My jsme dělali všechno pro to, abychom ochránili životy lidí.

Andrej Babiš o vině za oběti covidu Video: Novinky

Když se objevily kříže na Staromáku, tak to všichni brali jako uctění památky, mně je to líto. Dělali jsme všechno pro to, abychom ochránili životy. Ale potom ty Průhonice, to už je jenom zneužívání, jenom politika, a to si myslím, že tam nepatří. A tyhle argumentace jsou nesmyslné.

Říkáte, že za to tedy může opozice...

Neříkám, že za to může opozice. Já říkám, že to bylo zneužito politicky, a opozice nás vždycky kritizovala, nejprve za lockdown, potom za rozvolnění. Vždy naopak.

Přece jen politika je o nějakém dialogu.

Pan Fiala říkal, že se mělo rozhodovat politicky. My jsme politicky nerozhodovali, rozhodovali epidemiologové a rozhodoval ministr zdravotnictví.

Konečnou zodpovědnost ale mají politici. Můžu to tedy chápat tak, že vina je na všech politicích, protože jste se nedokázali domluvit?

S vámi médii je to stále dokola. Krajské volby byly o covidu, parlamentní volby zase říkáte, že jsou o covidu. Lidé ale chtějí vědět, koho budou volit kvůli programu a co pro ně udělá. Covid teď není téma, to je jen téma pro vás, stále se vracíte ke covidu.

Je to období, které nelze nechat beze zmínky.

My nemáme v programu covid.

Jde ale o to, že zemřelo 30 tisíc lidí, zřejmě i kvůli tomu, že jste se politici nedokázali domluvit. Ustoupit jedna nebo druhá strana.

To si nemyslím.

