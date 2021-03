ANO dále ztrácí. ČSSD by se do Sněmovny nedostala

Vítězem voleb by se podle modelu společnosti Median stala koalice Pirátů a STAN se ziskem 27,5 procenta. ANO by mělo 24,5 procenta, koalice SPOLU 17,5 a SPD 10 procent. Komunisté by získali 7,5 procenta.