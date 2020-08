Karanténa a volební právo: Pomůže speciální komise i hlasování z auta

Hlasování v uzavřeném pobytovém zařízení sociálních služeb : pokud krajská hygienická stanice nahlásí krajskému úřadu uzavřená zařízení na svém území, hejtmanství do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Tímto způsobem bude možné ve volebním týdnu hlasovat od čtvrtka 1. října (od 7 hodin) do pátku 2. října (do 18 hodin).

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky: nemůže-li občan využít drive-in hlasování, bude moci do čtvrtka volebního týdne (1. října do 20 hodin) požádat krajský úřad o příjezd speciální volební komise tvořené členy drive-in týmu, kteří přijedou v ochranných prostředcích s přenosnou volební schránkou za voličem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne (2. října v době 7–22 hodin) do soboty volebního týdne (3. října od 7 do 14 hodin).