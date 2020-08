Vedoucí oddělení paleontologie Národního muzea Jiří Kvaček nakládá fosilii do auta. Foto: Karel Otcovský, Právo

Zkameněliny z Mostecka putují do Národního muzea

Zkamenělé rostliny a stromy z lomu Vršany na Mostecku se stanou součástí nové paleontologické expozice Národního muzea v Praze. Nálezy jsou staré miliony let. Exponáty našli horníci při těžbě uhlí v povrchovém lomu. Spolupráce Národního muzea a Vršanské uhelné ze skupiny Sev.en Energy trvá už několik let.