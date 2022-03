Zástupce ZŠ: Největší potíž v začleňování uprchlíků do škol je kapacita

Podle Zajíce se nyní do českých škol začínají hlásit první uprchlíci. Například do ZŠ Pečky na Kolínsku, kde je ředitelem, nastoupil v pondělí jeden ukrajinský žák. V úterý přijdou do školy další dva a dál jsou nahlášeni ještě tři.

„Postupně to narůstá a bude to ještě vlna,” poznamenal.

Doplnil, že podle pokynů ministerstva školství v tuto chvíli zatím uprchlíci nemají povinnost se do škol hlásit. Situace je podle něj komplikovaná, protože nikdo neví, co bude dál.

Třeba ZŠ Pečky podle něj nyní může přijmout zhruba 15 žáků do naplnění povolené kapacity. Do školy by se podle něj vešlo asi i více žáků, ale museli by to schválit mimo jiné hygienici a hasiči. Proces navýšení kapacity tak podle Zajíce není snadný. MŠMT již avizovalo, že jedná o možnosti jeho zjednodušení.