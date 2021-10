Záhadné signály z vesmíru ve skutečnosti pocházejí ze Země

Proxima Centauri (též Alfa Centauri C) je hvězda ve vzdálenosti 4,22 světelných let od Země, tudíž je nejbližší hvězdou od Sluneční soustavy. Jedná se o malého červeného trpaslíka v souhvězdí Kentaura, v úhlové vzdálenosti přibližně 2° od nejjasnější hvězdy souhvězdí, Alfy Centauri. Systém má dvě potvrzené planety, Proximu b a Proximu c.