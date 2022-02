Za řádění větru může splašený polární vortex

Před auta na dálnici D1 popadaly stromy, natočila to kamera

Polární vír neboli polární vortex, který je letos nezvykle silný a rotuje značnou rychlostí, přinesl do Evropy relativně mírnou a teplou zimu, protože drží ledový vzduch v arktické oblasti. Jeho působení a zesílení ale může mít i destruktivní účinky. A to se děje právě teď. Meteorologové potvrzují, že „pachatelem” současné větrné a bouřkové kalamity je právě vortex.

„Pokud v zimě převládá zonální proudění, znamená to, že jsme ochráněni před vpády studeného vzduchu od severu. Jenže častěji jednotlivé tlakové níže přecházejí z Atlantiku přes jižní Skandinávii do Pobaltí,“ doplnila.

Žihadlo je těžké předpovídat - jde o silné a prudké větry foukající z výšek k zemi. Jev se vyskytuje obvykle v úzkém pásu území do 50 kilometrů v průměru a trvá jen asi tři až čtyři hodiny. Avšak s poryvy větru často přesahujícími 160 km/h může způsobit značné škody. Meteorologové varovali, že bouře Eunice by se mohla zhoršit právě oním žihadlem, upozornil server listu The Daily Mail.