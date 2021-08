Za hodinu podzimního doučování obdrží učitelé do 250 Kč, plánuje MŠMT

Vyplývá to z informací na webu, který k plánu doučování připravilo ministerstvo školství. „Peníze by školy měly dostat zřejmě do přelomu září a října,” sdělila mluvčí úřadu Aneta Lednová.

Celkem na podzimní doučování 250 milionů

Ministerstvo už dříve uvedlo, že na podzimní doučování půjde zhruba 250 milionů korun. Úřad je rozdělí mezi všech zhruba 4200 základních a 1300 středních škol v ČR, zohlední celkový počet žáků a podíl těch s problémy.

Základní školy získají asi 150 až 740 korun na dítě. Střední školy obdrží kolem 150 korun na žáka. Soukromé a církevní školy mohly od 2. července do 1. srpna požádat o dotaci. V programu pro ně je podle MŠMT kolem 7,5 milionu korun. Ostatní dostanou peníze bez žádosti, a to přes kraje. Podle mluvčí je na to vyčleněno asi 242 milionů korun.

Podle Lednové se nyní rozeslání peněz do škol připravuje. Soukromé a církevní by je měly obdržet zřejmě v září a veřejné školy na přelomu září a října. „Mělo by být tedy možné prostředky zahrnout do zářijových výplat,” poznamenala.

Podle informací z června měly školy finance obdržet do konce prázdnin.

Peníze budou školy moci spotřebovat mezi 1. zářím a 31. prosincem, o způsobu jejich využití budou muset informovat ministerstvo do 28. února 2022.

I studenti VŠ, pracovníci neziskovek či odborníci z praxe

Délka doučovací hodiny nebude podle ministerstva předepsaná. „Maximální hodinová odměna pro doučovatele byla stanovena na 250 korun, kde se jedná o 60 minut činnosti. Tuto činnost lze však rozdělit na samotné doučování (například 45 minut) a přípravu (15 minut),” uvedl úřad na webu.

Doučování podle něj budou moci zajišťovat vedle pedagogů i studenti vysokých škol, pracovníci neziskových organizací, vedoucí kroužků nebo odborníci z praxe.

Doplnění po výuce na dálku

MŠMT upozornilo na to, že podzimní doučování bude sloužit speciálně pro doplnění dovedností po výuce na dálku. Půjde sice o podobnou aktivitu, jakou školy zajišťují pro žáky se speciálními potřebami při inkluzi, ale účastnit se jí budou moci i jiné děti.

Vyučující budou doučování poskytovat po uzavření dohody o práci mimo pracovní poměr. Peníze budou moci školy využít také na adaptační a socializační aktivity pro kolektivy žáků.

Školy byly od března 2020 kvůli epidemii covidu-19 několik měsíců zavřené. Výuky online se podle průzkumu školní inspekce ještě letos na jaře neúčastnilo asi 50 tisíc dětí. Kolem 11 tisíc žáků, tedy asi procento všech ze ZŠ, se podle ministerstva do distančního vzdělávání nezapojilo vůbec. Nejhůře podle něj postihla epidemie vzdělávání v chudých lokalitách Ústeckého, Karlovarského či Moravskoslezského kraje.