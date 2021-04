Vodící psy pro nevidomé by mohl nahradit robotický gepard

Finanční i časové náklady mohou být u robotů paradoxně nižší než u vodícího psa. „V budoucnu, kdy bude hardware více dostupný, můžeme toto robotické zvíře využít k pomoci lidem,“ uvedl Li pro server New Scientist .

Robotičtí průvodci by v budoucnu rovněž mohli být synchronizováni s mobilními telefony či počítači a robot by pak nevidomé mohl dovést tam, kam potřebují, jediným stiskem tlačítka díky GPS navigaci.

Právě navigace je další předností minigeparda. „Náš robotický pes je schopen navigovat z bodu A do bodu B. To skuteční psi neumí a je to výhoda našeho psa,“ uvedl Li. I vědci však uznávají, že skuteční vodící psi mají proti robotům jednu nepopiratelnou výhodu. Svým majitelům poskytují i mentální a terapeutickou podporu.