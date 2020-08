Vnuk dobrodruha Cousteaua chystá podmořskou ISS

Ačkoliv oceány pokrývají 71 procent povrchu Země, podle odhadu amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) lidstvo prozkoumalo pouhou jeho dvacetinu. Cousteau upozornil, že přitom výzkumu vesmíru se věnuje větší pozornost, a tudíž i peněz. To považuje za paradoxní.

„Průzkum oceánů je pro naše přežití a trajektorii do budoucna tisíckrát důležitější než průzkum vesmíru. Oceán je systém podpory našeho života,“ konstatoval Cousteau, když nedávno s designérem Yvesem Béharem projekt představoval.

Do budoucna by podle vnuka slavného oceánografa mohlo být po světě víc takových stanic, jež by například také varovaly před tsunami a hurikány.