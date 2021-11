Veletrh Schola Pragensis nabízí přehled středoškolských oborů

Živé vysílání potrvá do soboty 27. listopadu, informace o desítkách škol budou do konce února rovněž na webu .

Letošní ročník se koná s mottem „Přistaň na správné škole!“. Od čtvrtka do soboty na jeho online návštěvníky čekají živé prezentace jednotlivých škol, workshopy a přednášky o tom, jak si vybrat správný obor. Velkou část vysílání zajistí studenti ze smíchovského studentského mediálního centra Presloviny .

V minulosti se veletrh konal tradičně v prostorách Kongresového centra Praha. Kvůli epidemii ale pořadatelé již v minulém roce od jeho prezenční podoby ustoupili. Podle hlavního organizátora Pavla Dvořáka je i letos zřejmé, že by mezi žáky ze škol hrozilo vysoké riziko přenosu nákazy covidu.

Do veletrhu se podle Michaela Kalisty ze Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia zapojí 152 škol. Živé vysílání potrvá ve čtvrtek a v pátek do 17.00, v sobotu do 13.00.