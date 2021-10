Vědci vyvinuli metodu, která může snadno odhalit nemoci. Je rychlejší než PCR

Výzkumníci to modelově testovali na vzorku krevní plazmy, ale do budoucna potenciálně chtějí, aby si testy touto metodou mohli dělat lidé i sami doma.

„Zjednodušení detekčního procesu potenciálně umožňuje nahradit komplikovanou a nákladnou laboratorní infrastrukturu jednoduchým a kompaktním zařízením - biosenzorem - a metodu přenést přímo do místa péče, na kliniku či do prostředí domova, kde stanovení biomarkerů může provádět zdravotní personál či sám pacient,” popsal Jiří Homola z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, kde vede výzkum optických biosenzorů.

Získání daného vzorku na test má pak podle něj být v principu podobné, jako to mají diabetici u glukometru, tedy přístroje určeného k domácímu měření glykémie.

„Pacient se doma píchne do prstu, kapička krve se pak přesune do detekčního zařízení a to mu vlastně ukáže, jak na tom je. Jde o technickou záležitost, se kterou obecně půjde pracovat na této obdobné bázi,” objasnil Homola pro Novinky.