Vědci udělali další krok k záchraně severních bílých nosorožců

Kromě odebírání vajíček vědci řeší i možnost vytváření embryí pomocí umělých reprodukčních buněk z odebrané tkáně nosorožců. Např. kožní buňky odebrané z Nájin by se mohly transformovat do kmenových buněk, které by pak mohly být „přeprogramovány“ tak, aby se vyvinuly do umělých vajíček nebo spermií.