Vědci poprvé rozluštili kompletní lidský genom. Přidali 400 milionů písmen

Před 19 lety se vědci z Projektu lidského genomu (Human Genome Project) zapsali do historie, když dokázali přečíst 92 procent lidského genomu. Od roku 2003 se snažili rozluštit zbývajících osm procent. Nyní mezinárodní tým takřka stovky výzkumníků představil skutečně kompletní lidský genom – je to tedy poprvé, co byl sekvenován ve své úplnosti. Objev by mohl pomoci např. v medicíně.