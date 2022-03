Vědci objasňují, proč Antarktida i Arktida zažívají současně vlny veder

„Antarktická stanice Vostok zaznamenala teplotu –17,7 stupně Celsia, čímž překonala svůj rekord o 15 stupňů. Vzdálenější stanice Dome C zaznamenala teplotu dokonce o 40 stupňů vyšší, než je její průměr pro toto roční období od roku 1990,” sdělil podle agentury Reuters klimatolog Robert Rohde z americké neziskové organizace Berkeley Earth.

Podle meteoroložky Dagmar Honsové platily dosavadní absolutní teplotní rekordy v Antarktidě – až do letošního března – většinou od prosince roku 2016.

Podle klimatoložky Julie Arblasterové z Univerzity Monash v USA k tomu na východě Antarktidy významně přispěly i tzv. atmosférické řeky. Jde o řeky vlhkosti ve vzduchu, které přinášejí teplý a vlhký vzduch do určitých míst – v oblasti nad Antarktidou se vyskytovala opravdu významná řeka. Vlhký vzduch zachycoval teplo nad kontinentem, to mělo za následek vysoké povrchové teploty.

„Takové teplo by muselo přetrvávat poměrně dlouhou dobu, aby mělo významný dopad na antarktický ledový příkrov,” přidal se její kolega Andrew Mackintosh.

Nebezpečí ale podle něj spočívá v tom, že ledové šelfy, které se rozprostírají nad oceánem, by mohly roztát a v důsledku toho by led, který se nachází ve vnitrozemí, odtékal rychleji do oceánu a způsobil zvýšení hladiny moří.