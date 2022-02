Ve školách roste zájem o obědy zdarma

Od loňského září projekt uhradil obědy za zhruba 52,7 milionu korun, přičemž od letošního 1. ledna zaplatil za školní obědy zhruba 32 milionů, sdělila manažerka organizace Women for Women Jana Skopová.

Ministerstvo školství letos zatím kvůli rozpočtovému provizoriu nevypsalo na obědy zdarma dotace, v návrhu státního rozpočtu na to podle tiskového oddělení úřadu počítá s 60 miliony korun.

Dalších 20 milionů korun by chtělo ministerstvo letos dát na podporu obědů zdarma v mateřských školách v Karlovarském a Ústeckém kraji. Tento projekt pro školky, zatím tedy jen ve zmíněných dvou krajích, spustilo MŠMT loni.

Co se týká stravování v ZŠ, tak podle mluvčí resortu Anety Lednové by se školy měly vejít do limitu cen obědů daných vyhláškou i při současné inflaci. „Na výši limitů nemá vliv cena energií, ale pouze cena surovin (potravin) – úhradu provozních nákladů hradí zřizovatel zařízení školního stravování,” informovala.