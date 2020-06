V naší Galaxii existuje 36 civilizací, tvrdí astrofyzici

Vědci ale upozornili, že objevení možných signálů vysílaných ze vzdálených kosmických těles může být s použitím současných technologií nesmírně obtížné, jelikož nejbližší možný živý svět je od Země vzdálen nejméně 17 tisíc světelných let.

Článek o pravděpodobnosti výskytu mimozemského života zveřejnili vědci Tom Westby a Christopher Conselice z britské univerzity v Nottinghamu v odborném periodiku The Astrophysical Journal.

Stanovit tyto faktory, mezi nimiž je například počet planet vhodných pro život v daném systému, je ale značně obtížné, a tak se dosud odhady ohledně počtu inteligentních civilizací pohybovaly v obrovském rozptylu od nuly až do řádu miliard.

„Myslím, že je nesmírně důležité a vzrušující, že poprvé skutečně máme v ruce odhad počtu aktivních inteligentních a komunikujících civilizací, které můžeme potenciálně kontaktovat a zjistit, že ve vesmíru existuje další život,” citoval Conselicea deník The Guardian.

„Za předpokladu, že i na jiných planetách stejně jako na Zemi trvá asi pět miliard let, než se inteligentní život vyvine, je zřejmě v naší Galaxii několik desítek civilizací,” dodal.

Odborníci ale zároveň chladí očekávání, že by bylo v blízké budoucnosti možné opravdu navázat komunikaci s bytostmi žijícími na některé z planet Mléčné dráhy. „Ty civilizace budou velice vzdálené... podle našich kalkulací je ta nejbližší od nás vzdálená už zmíněných asi 17 000 světelných let,” řekl Conselice.

To podle něj znamená, že na Zemi by bylo možné signály zachytit zhruba za 6000 let.