Uzákonit učitelům vyšší platy? Podpora nejistá

Všechny sněmovní strany by přivítaly, aby platy učitelů rostly ke 130 procentům proti celorepublikové průměrné mzdě. Piráti chtějí do zákona dokonce zavést povinnost, aby se takto platy pedagogů pravidelně valorizovaly, a to už od roku 2023. Ale tomu se některé strany vzpírají, protože by to vyšlo na desítky miliard navíc.