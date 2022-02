Funguje to! Vědci jásají, dosáhli rekordní energie z jaderné fúze

Otázka, kolik spotřeboval tokamak JET na zapálení termonukleární reakce a generaci oněch cca 60 MJ, je sice pochopitelná, ale v tomto kontextu zavádějící. Tokamak JET je experimentální zařízení naprojektované na to, aby nám bylo schopno poskytnout co nejvíce informací o chování plazmatu tvořeného směsí paliva využívaného v budoucích reaktorech (deuterium a tritium) a probíhajících reakcích za podmínek co nejbližších budoucím fúzním reaktorům. Proto se v něm snažíme vygenerovat co nejvíce energie z fúzní reakce v absolutním čísle. JET ale není zařízení zkonstruované a optimalizované na co nejúčinnější produkci energie, kde by pak mělo smysl tato čísla srovnávat - nemá supravodivé cívky a další technologie výrazně snižující spotřebu energie, které bude mít fúzní elektrárna.