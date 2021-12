Úplné zatmění Slunce zhaslo polární den a přineslo na Antarktidu vzácnou tmu

V této souvislosti je třeba připomenout, že se astronomickým snímkem dne amerického vesmírného úřadu NASA v neděli stala fotografie českého původu, a to od astrofotografa a pracovníka Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě Petra Horálka. Jeho snímek dostal název „Total Solar Eclipse Below the Bottom of the World“ („Úplné zatmění Slunce pod spodkem světa“).