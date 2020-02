Unikátní keltská hlava je zpět v Terezíně. U převozu z Olomouce asistovali ozbrojenci

Do olomouckého vlastivědného muzea (VMO) si ji za doprovodu ozbrojenců osobně přijel převzít její „strážce“, kurátor NM Pavel Sankot, který má tento vzácný exponát na starosti.

Kurátor hlavu nejprve uložil do speciální skříně. Pak ho s ní krátce po desáté hodině dopolední policisté převezli na letiště do Neředína, odkud pokračoval vrtulníkem do Terezína.