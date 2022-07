Učitelů je nedostatek. Projekt láká do školství lidi z jiných profesí

Právě na ně cílí nová videa s autentickými příběhy, která organizace připravila. Jde o učitele a učitelky, kteří se do školství nedostali tradiční cestou. Namísto studia pedagogické fakulty po střední škole kupříkladu ukazují příběh nástupu do této profese až po čtyřicítce, po životě v zahraničí či rovnou po studiu práv.

Ministerstvo školství odhaduje, že nejsilnější ročníky pedagogů odejdou do důchodu asi do roku 2035. Podle Sliše může v blízké budoucnosti v Česku chybět více než 10 tisíc učitelů.

MŠMT by tuto možnost nicméně chtělo více otevřít. Podle návrhu novely zákona, který připravilo, by na druhém stupni základních škol a ve středních školách mohli začít učit i lidé bez pedagogické kvalifikace, jako kdyby ji měli. Do tří let by si museli vzdělání doplnit. Návrh čeká na projednání vládou.