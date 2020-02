Učitelé se neshodnou, zda mají učit nepedagogové

„Souhlasíme, aby se učiteli na 2. stupni základních škol a na gymnáziích mohli legálně stávat i držitelé magisterských titulů z jiných fakult než pedagogických, pokud by si do tří let doplnili pedagogické minimum,” řekla Mazancová.

Podle učitelů sdružených v Učitelské platformě by to mohlo pomoci vyřešit hrozící nedostatek kantorů, kterých může podle loňského průzkumu ministerstva školství ve výhledu pěti let chybět ve školách až 11 tisíc.

Vládní novela předpokládá, že by na středních školách a na druhém stupni základních škol mohli začít učit i lidé bez pedagogického vzdělání. To by si museli doplnit do tří let. První dva roky by na ně měli ve školách dohlížet zkušenější kolegové. Na tzv. adaptační období by pro ně ředitelé měli dostat peníze navíc.