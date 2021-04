U Skotska se vzácně objevil plejtvák sejval

Do ne úplně běžného prostředí se dostal exemplář plejtváka sejvala, když byl zaznamenán v klidných vodách zálivu Firth of Forth na východě Skotska. Záliv je součástí Severního moře, pro tento druh kytovce jde však o oblast, kam většinou nezavítá. Video s mořským savcem bylo natočeno 11. dubna, agentura AP ho zprostředkovala tento týden.