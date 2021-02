U sedmi exoplanet velikosti Země odhalili astronomové podobné složení

Orionovo rameno (či rameno Labutě) je malé spirální rameno galaxie Mléčná dráha, v němž se nachází Sluneční soustava. Patří do něj komplex mladých hvězd v souhvězdí Orionu. Sluneční soustava je situovaná na jeho vnitřním (k jádru Galaxie bližším) okraji. Má šířku přibližně 3500 světelných let a délku 10 000 světelných let. Na obloze se táhne ze souhvězdí Labutě až do souhvězdí Lodní zádě.