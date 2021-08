Testování ve škole bude zdarma pro všechny žáky, ujišťuje ministerstvo

Skutečnost, že od září budou testy na covid zdarma jen pro děti do 12 let, protože pro ně ještě není dostupné očkování, vzbudila obavy, zda to nebude takto i ve školách. Tedy zda se starší žáci od září nebudou muset „zaplatit za vstup do školy“, pokud nejsou očkovaní a nechtějí mít celou dobu pobytu ve škole respirátor. Ministerstvo zdravotnictví však ujišťuje, že tomu tak nebude.