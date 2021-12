Teleskop Jamese Webba se konečně vydal zkoumat historii vesmíru

NASA znovu odložila start Webbova teleskopu. Minimálně do soboty

Webbův teleskop bude dosud největší a nejvýkonnější vesmírný dalekohled vypuštěný lidmi. Dohlédnout by měl do počátků existence našeho vesmíru, kdy se před 13,5 miliardy let formovaly první hvězdy a galaxie.