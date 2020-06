Stoletý zachránce želvího druhu se dočkal. Po 87 letech se vrátil domů

Diego se tak vrátil domů 87 let poté, co byl ze svého místa narození vzat do zajetí. Až do 70. let minulého století žil v zoo v americkém San Diegu, než byl dopraven zpět do Ekvádoru, aby se stal nedílnou součástí programu na záchranu živočišného druhu, který pod jménem The Giant Tortoise Restoration Initiative začal vznikat již v 60. letech minulého století.