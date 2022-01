Školy by měly mít možnost přejít kvůli zaměstnancům v karanténě na výuku na dálku, tvrdí spolek

Pro školy by se podle spolku Učitelská platforma měl stanovit podíl zaměstnanců v karanténě, při kterém by výuka mohla přejít na dálkovou. Jelikož se zvyšuje počet nakažených covidem a současná legislativa nepočítá se situací, kdy větší část zaměstnanců nemůže chodit do práce, hrozí ve školách kolaps, prohlásila předsedkyně spolku Petra Mazancová. Že by školy měly mít možnost přejít na výuku na dálku, navrhoval dříve i spolek Pedagogická komora.