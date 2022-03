Scio: S přípravou na přijímačky jsou deváťáci lehce ve skluzu

„U žáků devátých tříd to letos vypadá, jako by s přípravou byli v mírném skluzu. Ze srovnání jednotlivých termínů přípravných testů je ale vidět, že s blížícím se termínem zkoušek se jejich výsledky zlepšují,“ uvedl Lukáš Holík, který je zodpovědný za přípravu matematické části Přijímaček nanečisto.

Na podobu přijímacích testů se vloni snesla kritika, protože podle některých žáků a rodičů nedostatečně zohledňovaly to, že výuka byla kvůli covidu-19 v předchozích měsících dlouho na dálku. Poukazovali na to, že v matematice byly úlohy z geometrie, kterou žáci při výuce na dálku moc neprocvičovali, a v češtině se prodloužilo množství textu na čtení.

Zájemci o maturitní obory se mohli přihlásit do 1. března. Pro uprchlíky z Ukrajiny napadené Ruskem by zvláštní zákon měl termín prodloužit do 5. dubna. Uchazeči z jejich řad by pak mohli zkoušky dělat i v ukrajinštině nebo angličtině. Čas na vypracování testu by se jim měl navýšit o 25 procent.