S Plagou jsme si to vyříkali. Odborům jde o udržitelné otevření škol, říká jejich šéf

A navíc ne přímo ve škole, ale doma - v domácím prostředí děti to nestresuje, rodiče asistují. Škola dokonce vytvořila instruktážní video pro žáky a jejich rodiče. Výsledek testu vyfotí a pošlou do školy e-mailem.

S takovými přístupy musíme počítat, ale podle naší odezvy půjde o výjimky. Takoví žáci a ti, co budou doma pozitivní, by se mohli online napojit na výuku ve třídě a sledovat ji. Takto to kupříkladu řeší výše zmíněný ředitel malotřídky.

Na tahu je však ministerstvo školství, které by mělo k takovým potenciálním excesům v připravované metodice pro školy stanovit jasný právní názor, aby se měli o co ředitelé opřít.

Nejde školy otevřít pro všechny nárazově, musí jít o postupný návrat. Samozřejmě bude záležet na epidemiologickém hledisku. Uzavření škol trvá už velmi dlouho a chápu, že je to stresující pro všechny. O to více by zástupci státních orgánů měli udělat vše pro to, aby se připravovaný harmonogram ministerstva školství zrealizoval.