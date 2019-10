Reforma financování škol nebude na úkor růstu platů učitelů, ujišťuje Plaga. Odbory nevěří

Nový systém placení škol podle počtu žáků a odučených hodin od 1. ledna nebude ministerstvo školství zavádět na úkor slibovaného růstu platů. Se změnou resort počítal a je zahrnuta do propočtů, řekl ministr školství Robert Plaga (ANO). Kolik přesně která škola dostane, co z toho půjde na platy a co na odměny, si bude moci každý ředitel vypočítat na přelomu ledna a února, dodal.