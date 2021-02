Před MŠMT nakonec kvůli maturitám zaplály stovky svíček

Zástupci žáků SŠ ze spolku Česká středoškolská unie (ČSU) již dříve uváděli, že maturanti by kvůli měsíce trvající výuce na dálku uvítali zrušení maturitních testů či ústní části maturit. Poukazovali také na to, že k podobným změnám přistoupily i jiné státy.

Samotní maturanti by se každopádně mohli vrátit do škol od března. Mělo by to umožnit pravidelné testování žáků i zaměstnanců škol, jak vyplývá z návrhu, který by měl během pondělí Plaga předložit vládě.