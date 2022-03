Počet učitelů a učitelek ve školách roste

Zatímco ve školním roce 2016/2017 se např. v mateřinkách dalo k jednomu pedagogovi přiřadit v průměru 11,7 dítěte, podle posledních statistik ze začátku aktuálního školního roku 2021/2022 je to 10,1. V základních školách činil přepočet žáků na učitele před pěti roky 12,3, zato v současnosti (tj. loni v září) to je 10,9. Ve středních školách to bylo 9,5, loni na podzim ale 9,1.