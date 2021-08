Počet dětí v MŠ loni meziročně klesl nejvíce za 15 let, školek ale přibylo

Snížil se zejména počet dětí mladších tří let, které nemají ve školce zaručené místo. Počet školek se naopak zvýšil, a to o 13 na 5317. Od roku 2014/15, kdy chodilo dětí do mateřinek nejvíc, jich přibylo 159. Vyplývá to z dat MŠMT.